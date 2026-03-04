Рубль отреагировал на решение Минфина об остановке покупки и продажи валюты

Курс рубля отреагировал снижением на сообщение Минфина о приостановке операций по бюджетному правилу в марте — на Мосбирже юань за несколько минут подорожал с 11,2 до 11,36 рубля.

Межбанковский курс доллара подскакивал до 78,5 рубля, а к моменту написания материала рос на 0,45 процента, до 77,99, свидетельствуют данные «Финам».

Банк России резко сократит продажу валюты

Ранее стало известно, что российское министерство финансов решило временно отказаться от покупки и продажи иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть.