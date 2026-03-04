В Германии призвали возобновить импорт нефти из России

Основательница германской партии BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт заявила, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке может привести к новому скачку цен на энергоносители в Германии, и выступила за возобновление импорта российской нефти и работы трубопровода "Северный поток".

"После [совершенного] в нарушение международного права нападения на Иран назревает очередной скачок цен на энергоносители, который еще больше ускорит экономический спад в нашей стране. Германия может стать экономически проигравшей в войне с Ираном. Правительство ФРГ обязано немедленно защитить предприятия и потребителей от нового резкого роста цен", - написала Вагенкнехт в X.

Политик подчеркнула, что "государство не должно наживаться на войне".

"Система контроля цен, которая уже давно действует в других европейских странах, должна гарантировать, что снижение налогов действительно дойдет до потребителей. Кроме того, Германии следует возобновить импорт российской нефти через Шведт, чтобы снизить цены", - констатировала она, добавив, что власти ФРГ также должны возобновить работу трубопровода "Северный поток".

Если правительство ФРГ не предпримет никаких действий, растущие цены на энергоносители, по словам Вагенкнехт, приведут к "возвращению высокой инфляции и дальнейшей потере благосостояния". Она указала, что большинство граждан Германии понесли значительные потери в благосостоянии с начала пандемии и конфликта на Украине.

"С 2020 года рост доходов отстает от уровня инфляции на 10 процентных пунктов. Это не просто незначительные сокращения, а масштабная потеря покупательной способности. Политика последних пяти лет сделала немцев значительно беднее", - резюмировала основательница BSW.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта вокруг Ирана по всей Германии резко выросли цены на бензин и топливо. Так, с пятницы по всей стране стоимость 50-литрового бака увеличилась на €6-9 в зависимости от вида топлива, а в некоторых городах цена за литр уже превысила отметку €2.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.