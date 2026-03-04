Многолетние санкции и война: как «выживает» экономика Ирана

Иран живет под санкциями десятилетиями, но экономика страны продолжает работать. Как Тегеран адаптировался к ограничениям Запада — в материале «Рамблера».

Что нужно знать об Иране

Иран входит в двадцатку крупнейших стран мира по территории и населению (80 млн человек). ВВП на душу населения — $14 тыс., что эквивалентно уровню Украины и Армении, передает alt-invest.ru.

Ключевое событие новейшей истории — революция 1979 года и война с Ираком (1980–1988). Потери Ирана составили до 500 тыс. человек и $600 млрд ущерба. После войны экономика росла в среднем на 5% в год до конца 2000-х.

Санкции

С 1996 года США вводили ограничения против Ирана, но масштабные санкции начались в 2012 году: отключение от SWIFT, заморозка активов, нефтяное эмбарго. После ядерной сделки 2015 года санкции ослабили, но в 2018 году США вышли из соглашения и вернули прежние меры.

Иран ввел тотальный запрет на экспорт продовольствия на фоне ударов США и Израиля

3 марта 2026 года власти Ирана приняли решение полностью запретить вывоз продовольственной продукции из страны, пишет «Вестник Кавказа».

Как сообщают местные СМИ, ограничение распространяется на все виды товаров, произведенных в Иране, и действует до особого распоряжения.

Запрет введен на фоне резкого обострения ситуации в регионе. США и Израиль уже несколько дней наносят удары по иранской территории. В ответ Тегеран атакует Израиль и американские объекты в сопредельных государствах.

Судоходство в Ормузском проливе остановлено после ударов по танкерам

Судоходство в Ормузском проливе нарушено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран, контролирующий северный берег пролива, объявил о прекращении торговли через него, передает РБК.

В результате боевых действий повреждены несколько судов. Танкер MKD VYOM под флагом Маршалловых островов атакован дроном у побережья Омана — погиб член экипажа. Танкер Skylight под флагом Палау получил серьезные повреждения и начал тонуть. Также утром 2 марта в порту Бахрейна атакован американский танкер Stena Imperative.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы с Аравийским морем. Это ключевая морская артерия: через него проходит до 20% мировой нефти и более 30% поставок СПГ. Пролив остается единственным маршрутом для экспорта нефти из Ирака, Катара и Кувейта. В обход него нефть могут поставлять только Саудовская Аравия, ОАЭ и сам Иран.

Как Иран может использовать Ормузский пролив в международной политике

Контроль над северным побережьем Ормузского пролива Иран традиционно использует как рычаг давления на Запад, пишет РБК.

В 2012 и 2018 годах Тегеран уже угрожал перекрыть пролив в ответ на ужесточение санкций США и ЕС, направленных против экспорта иранской нефти.

Зона пролива находится под контролем ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На вооружении элитного подразделения — быстроходные катера с противокорабельными ракетами и морские мины, способные серьезно парализовать судоходство.

При этом пролив остается главным маршрутом экспорта самой иранской нефти, прежде всего в Китай. По данным Bloomberg, в 2025 году Иран перевез через него рекордные с 2018 года объемы.