ЕС продолжает искать способ обойти вето Венгрии для кредита Украине

Евросоюз рассматривает пути обхода вето Венгрии для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.

Один из источников заявил, что быстрого юридического выхода, позволяющего исключить Будапешт из процесса, не существует.

Предполагается, что вопрос будет решен до саммита, который начнется 19 марта. Проект итогового документа поддерживает кредит и первый транш Киеву к началу апреля.

Одним из возможных решений может стать «расширенное сотрудничество», предусматривающее голосование квалифицированным большинством. При этом по некоторым вопросам, связанным с кредитом, единогласие все равно останется необходимым.