Объемы поставок нефти РФ в Индию могут вернуться к своим лучшим показателям

Поставки российской нефти в Индию могут составить примерно 1,5 млн б/с или больше, достигнув лучших показателей 2024-2025 годов на фоне кризиса на Ближнем Востоке, заявил ТАСС партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максим Малков.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия видит повышенный спрос на свою нефть со стороны Индии для ее последующей переработки.

По словам Малкова, наращивание закупок российской нефти Индией выглядит все более вероятным сценарием по двум причинам: во-первых, Индия чувствительна к ценам на энергоносители для импорта, во-вторых - физический дефицит нефти в результате перебоев поставок с Ближнего Востока при достаточно низких собственных резервах в Индии.

"Объемы поставок могут достигнуть лучших показателей 2024-2025 гг., т. е. около 1,5 млн барр/сутки и даже больше, если российские нефтяные компании смогут быстро нарастить объемы бурения для удовлетворения повышенного спроса", - подчеркнул он.

Аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман также отметил, что если конфликт на Ближнем Востоке затянется и перебои с поставками через Ормузский пролив усилятся, то США могут быть заинтересованы в том, чтобы допустить больше российской нефти в Индию и в целом на мировой рынок, чтобы не поднимать чрезмерно цены.

"В таком сценарии поставки российской нефти в Индию могут вернуться в диапазон 1,5-2 млн б/с, а накопленные за последние месяцы запасы на воде могут быть распроданы", - добавил он.

По словам Кауфмана, поставки российской нефти в Индию из-за санкций против российских компаний и давления США на Индию опустились почти до 1 млн б/с, хотя до этого долгое время держались в диапазоне 1,5-2 млн б/с.

В отчете ОПЕК отмечалось, что Россия в декабре 2025 года осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, экспорт туда составил примерно 1,3 млн баррелей в сутки (б/с).

О конфликте

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозил "сжечь" любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив. С таким заявлением выступил советник командующего КСИР генерал-майор Эбрахим Джабари.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.