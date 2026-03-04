Собянин: в Москве сократят 15% чиновников

В Москве станет меньше государственных гражданских служащих органов исполнительной власти города, а также работников отдельных подведомственных учреждений, которые выполняют управленческие функции. Об этом заявил глава столицы Сергей Собянин.

По его словам, их численность до 1 июня 2026 года будет сокращено на 15%. При этом грядущее сокращение не затронет сотрудников учреждений, предоставляющих гражданам социальные услуги.

Градоначальник отметил, что на президиуме правительства Москвы также было решено на 10% оптимизировать запланированные на текущий год расходы на финансирование инвестиционной программы. Однако ключевые мероприятия, например, реновация и строительство метро, будут выполнены в запланированные сроки.

Как указал мэр, данные решения позволят оптимизировать расходы столичного бюджета, гарантировать выполнение социальных обязательств перед жителями города и поддержку военнослужащих и членов их семей.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы утвердили планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2026 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».