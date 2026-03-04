Сийярто раскрыл истинные цели поездки в Россию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву для переговоров по энергетической безопасности страны, передает РИА Новости.

В видеообращении, опубликованном в соцсетях, он заявил, что намерен получить от российских поставщиков гарантии бесперебойных поставок нефти и природного газа по действующим ценам, несмотря на глобальный энергетический кризис и изменившуюся обстановку.

«Я здесь, чтобы получить гарантию того, что необходимое для энергетической безопасности нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию российскими поставщиками по той же цене, несмотря на изменившиеся обстоятельства и глобальный энергетический кризис», — отметил дипломат.

Ранее МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не позволит Евросоюзу принять новый пакет антироссийских санкций, пока Киев не восстановит транзит нефти из РФ по трубопроводу «Дружба». Министр заметил, что у брюссельских «военных фанатиков» нет лучшего варианта, чем принять очередной пакет санкций.