Конфликт вокруг Ирана ударит по мировому рынку фиников

Конфликт вокруг Ирана поставил под угрозу 60% мирового экспорта фиников, а также 75% поставок инжира, свидетельствуют данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Иран, подвергшийся нападению США и Израиля, поставлял, по данным на 2024 год, 315 тыс. тонн фиников на мировой рынок. Другие страны, также вовлеченные в конфликт, такие как Саудовская Аравия, предлагали 351 тыс. тонн, Ирак - 285 тыс., ОАЭ - 202 тыс.

В общей сложности страны Ближнего Востока экспортировали в 2024 году 1,3 млн тонн фиников, что составляет 69,7% всего мирового объема экспорта, передает РИА Новости.

За последние годы объем рынка фиников значительно вырос. Предполагалось, что он увеличится с 29,87 млрд долларов в 2025 году до 31,76 млрд долларов в 2026 при совокупном годовом темпе роста в 6,3%. Это объясняется ростом традиционного потребления фиников, расширением производства финиковых культур в ближневосточных регионах, повышением осведомленности о питательных свойствах продукта.