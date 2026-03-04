Эксперт оценил вероятность роста цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть вполне могут вырасти до 200 долларов за баррель, как угрожают власти Ирана Западу на фоне новой войны в Персидском заливе. При этом такая перспектива является многообещающей для экономики России. Об этом в разговоре с "Ридусом" заявил заместитель директора Национального института энергетики Александр Фролов.

Специалист придерживается мнения, что с учетом инфляции цены на нефть действительно могут достигнуть заявленного иранцами показателя. При этом они уже были близки к этому уровню перед экономическим кризисом в 2008 году.

Эксперт подчеркнул, что 200 долларов за баррель с учетом инфляции нельзя назвать "нереальной величиной". По его мнению, если на мировом рынке будет дефицит углеводородов, то такая цена даже покажется привлекательной.

Фролов также подчеркнул, что Россия является одним из главных конкурентов стран Персидского залива на мировом нефтегазовом рынке. На фоне конфликта на Ближнем Востоке России удастся улучшить свои экономические показатели.

"Второй по величине собираемый налог в нашей стране — налог на добычу полезных ископаемых. Его размер во многом зависит от выраженной в рублях трехмесячной цены нефти марок Urals и ESPO. Кроме налога, увеличится выручка российских предприятий нефтегазовой отрасли. Поставки "Газпрома" в Европу с текущими котировками в II квартале 2026 года будут идти по очень выгодным ценам, компенсируя снижение 2025 года", — объяснил специалист.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана в связи с "иссякшим терпением" из-за нежелания Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Было атаковано большое количество города Ирана, который в ответ нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.