Россиянам спрогнозировали обрушение числа вакансий

В этом году суммарное число доступных на российском рынке труда вакансий может сократиться вплоть до 20 процентов к уровню 2025-го. Такой прогноз дала менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова. Ее слова приводит газета «Известия».

Обрушение числа доступных вакансий аналитик связала с охлаждением внутреннего рынка труда. На фоне роста издержек российские компании стали сокращать планы найма новых сотрудников. Зарплаты же действующих работников стали расти медленнее в сравнении с динамикой, фиксировавшейся в предыдущие несколько лет, констатировала Платонова.

Количество резюме, в свою очередь, прогнозируют эксперты, в этом году, напротив, продолжит расти. В итоге российский рынок труда с большой долей вероятности вновь станет рынком работодателей. С учетом дисбаланса спроса и предложения у компаний появятся весомые преимущества в переговорах с соискателями. При этом кадровый голод продолжит сохраняться в ряде отраслей, так как высококвалифицированных специалистов будет по-прежнему не хватать.

«Речь идет именно о сжатии найма, а не устранении кадрового дефицита в целом», — заключила Платонова.

Ранее о фактической заморозке российского рынка труда заявил основатель HR-платформы it_smiles Юрий Гизатуллин. Перевод значительной части сотрудников в режим неполной занятости, отметил эксперт, свидетельствует о спаде деловой активности. Держать весь персонал на тех же зарплатах, что прежде, для ряда отечественных предприятий в сложившихся реалиях стало невыгодно. Подобный расклад аналитик назвал тревожным сигналом для российской экономики.