Путин предложил Сийярто поговорить о ситуации на газовом рынке

Президент России Владимир Путин предложил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто обсудить ситуацию, которая сложилась на мировом газовом рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Сийярто в Кремле Путин заявил, что ситуация на газовом рынке может вызывать беспокойство у Венгрии. На этом фоне он предложил обсудить этот вопрос более подробно.

«Что касается углеводородов, то понимаю, что вас это не может не беспокоить, прежде всего, поставки нефти. Но видим, что творится сейчас на газовых рынках в мире и на европейских газовых рынках. Мы обсудим с удовольствием все эти вопросы», — заявил он.

Ранее Путин распорядился освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ВСУ.