Российский президент Владимир Путин допустил прекращение поставок газа в ЕС прямо сейчас с уходом на перспективные рынки, не дожидаясь новых ограничений со стороны Евросоюза.

«Может быть нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться», — сказал Путин автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Он также отметил, что взлёт цен на газ в Европе связан с общей ситуацией на мировых рынках.