Путин раскрыл, с чем связан резкий взлет цен на газ в Европе
Взлет цен на газ в Европе вызван общей ситуацией на мировых газовых рынках, рассказал журналистам президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник, 2 марта. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% — до $590 за тыс. куб. м. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали $780 долларов за тыс. куб. м.
«Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до $700. Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, в данном случае на газовых рынках — из-за общей ситуации», — разъяснил Путин.
Ранее сообщалось, что катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила о наступлении форс-мажора.
Путин допустил прекращение поставок газа в ЕС прямо сейчас
Вслед за Qatar Energy четыре крупные промышленные компании Катара объявили о приостановке производства.