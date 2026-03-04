Сийярто раскрыл, по каким ценам РФ будет поставлять энергоносители в Венгрию

Будапешт получил от президента России Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, цены на энергоносители резко взлетели на европейских рынках на фоне войны на Ближнем Востоке, затронувшей прямо или косвенно большинство стран макрорегиона.

Министр заметил, что получил от российского лидера гарантию того, что Россия располагает объемами природного газа и нефти для поставок в Венгрию по существующим контрактам.

«Также я получил гарантию того, что независимо от международных изменений цен мы получим объемы по той же цене, что абсолютно необходимо для обеспечения энергетической безопасности Венгрии», — уточнил Сийярто.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии поблагодарил Путина за то, что тот распорядился освободить из российского плена двух граждан республики, принудительно мобилизованных в ВСУ.

Освобожденные имеют двойное гражданство — венгерское и украинское.