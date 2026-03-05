В России введут новый ГОСТ на творог

В январе 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на творог. Об этом 5 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Как отметили в ведомстве, обновление ГОСТа позволило предоставить производителям комфортный переходный период до 1 января 2027 года. Это позволяет отрасли планомерно внедрять обновленные требования. При этом стандарт носит добровольный характер.

В новом ГОСТе сохраняется традиционный объект стандартизации — классический творог как кисломолочный продукт. Одновременно там уточняется ряд показателей с учетом современной практики. В частности, расширен перечень допустимого сырья, который отражает современные технологические решения. Среди новинок — сгущенное молоко и коровье пастеризованное молоко.

Новый стандарт также устанавливает более низкую норму по содержанию белка в твороге. Если раньше она составляла 14%, 16% и 18% в зависимости от жирности продукта, то теперь она равна 14%, 15% и 17%.

Из других нововведений, изменены нормы влажности творога. Так, минимальный порог массовой доли влаги повышен с 60% до 65%. В Росстандарте подчеркнули, что это позволяет точнее регламентировать консистенцию творога.

Кроме того, в стандарте учтен нижний порог кислотности. Ранее ограничивался только максимальный показатель, который составлял не выше 210-240 градусов Тернера. Теперь же продукт должен иметь кислотность не менее 150 градусов.

Ранее, 4 марта, Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Стандарт «направлен на повышение уровня безопасности и качества услуг, защиту жизни и здоровья граждан, а также формирование добросовестной конкуренции на рынке».