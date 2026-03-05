Уход России на более выгодные рынки обернется «тяжелыми последствиями» для ЕС

По мнению аналитиков, отказ Европы от российского газа может обернуться для Евросоюза тяжелыми последствиями, поскольку реальной альтернативы этому топливу до сих пор не найдено. Россия приняла решение не дожидаться введения полного запрета на поставки в ЕС и перенаправить газ на премиальные рынки, где цены значительно выше, пишут «Известия».

Президент Владимир Путин, комментируя рост стоимости топлива в Европе, отметил, что американские компании-поставщики также могут уйти с европейского рынка туда, где предложат более выгодные цены. По его словам, это чисто бизнес-процесс без политической подоплеки. Глава государства поручил правительству проработать этот вопрос с компаниями.

В Еврокомиссии после экстренных заседаний по газу и нефти заявили, что непосредственных рисков для поставок пока нет. Однако в случае длительного закрытия Ормузского пролива или дальнейших перебоев безопасность поставок в ЕС будет пересмотрена.

Специалисты отмечают, что, несмотря на четырехлетние попытки Евросоюза отказаться от поставок из России, выполнить эту цель не удается. Уход российского газа с европейского рынка станет для ЕС настоящей катастрофой.

На этом фоне стоимость российской нефти Urals превысила установленный «потолок», достигнув $60 за баррель при отгрузке из порта Приморск. Поставки по новой цене уже направляются в Индию и Китай, сообщили источники в отрасли.