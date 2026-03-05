Дмитриев заявил о неизбежности стоимости нефти выше $100 за баррель

Рынки реагируют на конфликт на Ближнем Востоке.

«Цена на нефть с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов», — написал в соцсети Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Дмитриев добавил, что даже леволиберальный британский журнал The Economist ожидает стоимость топлива выше ста долларов за баррель.

После начала военной операции против Ирана ударам подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте и Саудовской Аравии.