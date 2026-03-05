В ФАС оценили ситуацию на топливном рынке в России

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что темпы роста цен на бензин и дизельное топливо в РФ не превышают инфляцию, передает ТАСС.

По информации ведомства, ситуация с ценами на топливо стабилизировалась, а объемы запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах позволяет полностью обеспечить спрос в стране.

«В настоящее время биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне осени 2024 года», — говорится в сообщении ФАС.

В службе уточнили, что ведут ежедневный мониторинг цен на рынке нефтепродуктов. Кроме этого, еженедельно проходят заседания биржевого комитета по текущей ситуации.

3 марта первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Газетой.Ru» исключил подорожание или возникновение дефицита топлива на российских заправках из-за войны на Ближнем Востоке.

Депутат Ананских отметил, что повышение стоимости нефти на мировых рынках означает для российского государства увеличение доходов федерального бюджета.