Цена нефти 5 марта 2026: ускоренный рост и прогноз экспертов

Стоимость нефти продолжает стремительно расти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и фактической блокады Ормузского пролива. Утром 5 мая котировки Brent ускорили рост до 3,5%, достигнув $84,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, которые приводит Fomag.ru. Апрельские фьючерсы WTI прибавили 4,14%, поднявшись до $77,65 за баррель.

Эксперты связывают ценовой скачок с обострением конфликта США и Ирана. Советник командующего КСИР Ирана генерал Эбрахим Джабари заявил о полной блокировке Ормузского пролива, через который проходит около 15% мирового экспорта нефти и до 20% СПГ. По его словам, в случае сохранения напряженности нефть может подорожать до $200 за баррель.

Прогнозы по нефти и рублю

В беседе с «Бизнес Online» аналитики «Финама» дали прогнозы по дальнейшей динамике. Алексей Потавин отметил, что в краткосрочной перспективе нефть будет колебаться в диапазоне $78–85 за баррель. Если конфликт завершится в ближайшие недели, котировки могут вернуться к $65–70. Однако при затяжной эскалации рост продолжится.

Российская нефть на этом фоне может временно торговаться в диапазоне $60–70 за баррель, а спрос на отечественные сорта со стороны Азии вырастет. Индия уже рассматривает возможность увеличения закупок российской нефти из-за нестабильности ближневосточных поставок, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Курс рубля остается сдержанным: доллар колеблется в районе 77–78 рублей. По прогнозу Потавина, в марте американская валюта сохранится в коридоре 77–80 рублей, евро — 91–93 рубля, юань — 11,3–11,6 рубля. На рубль влияет приостановка Минфином операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила, но компенсацией выступают растущие нефтегазовые доходы.

Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин напоминает, что в России действует бюджетное правило с ценой отсечения $59 за баррель. Планы по снижению этой планки могут привести к ослаблению нацвалюты. При этом рынок пока не закладывает в котировки сценарий многомесячной эскалации — равновесная цена Brent при отсутствии конфликта находится немногим выше $70 за баррель.

Напомним, США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. Удары нанесли по военным объектам, резиденции верховного лидера, погибли высокопоставленные лица.