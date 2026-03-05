В России не нашли способов быстро восстановить выпуск оптоволокна

Минпромторг решил перенести на 2028 год вступление в силу требования по использованию российского оптоволокна в оптоволоконных кабелях для подтверждения их отечественного происхождения, поскольку соответствующего производства в стране нет. Об этом со ссылкой на проект постановления, опубликованного на портале правовых актов, пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке к документу указано, что быстро восстановить работу единственного в ЕАЭС завода по выпуску оптоволокна «Оптико-волоконные системы» (ОВС), расположенного в Мордовии, не получится, а запасы на его складах скоро закончатся. Таким образом, для кабелей в любом случае оптоволокно придется закупать.

ОВС остановился в 2025 году из-за разрушения оборудования, что произошло после атаки беспилотников. По текущим оценкам, как говорится в сводном отчете к документу, до 2028 года восстановить и обеспечить выпуск оптического волокна «в объеме и качестве, необходимых для удовлетворения потребностей рынка», невозможно.

В ассоциации «Электрокабель» подтвердили, что действующее требование об обязательном использовании отечественного оптоволокна является «технологически невыполнимым». Если его придерживаться, то закупка оптоволоконных кабелей станет невозможной для критически важных объектов системы связи, электросетевого комплекса и ТЭК.

До остановки производства в Мордовии доля ОВС на российском рынке оптоволокна, по оценке пермского производителя кабелей «Инкаб», доходила до 30-40 процентов, остальное приходилось на импорт. Мощность производства составляла четыре миллиона километров в год.

Текущие объемы потребления оптоволокна, по оценке собеседника издания на рынке производства кабеля, составляют около 15 миллионов километров в год. При этом кабельщики потребляют только два миллиона, остальное идет для управления дронами на оптоволокне.

Источник на телекоммуникационном рынке рассказал, что остановка российского производства привела к одномоментному росту цен на оптоволокно в пять-шесть раз, и подорожание не останавливается. Ранее генеральный директор «Инкаба» Александр Смильгевич предупредил, что в перспективе Россия столкнется с угрозой физического дефицита оптоволокна, доступного для покупки.