Названо направление для переориентации поставок российского газа

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) могут быть переориентированы на азиатский рынок. Такое направление назвал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, побеседовавший с RT.

Комментарий специалист дал в связи с высказыванием президента России Владимир Путина о том, что РФ, возможно, было бы «выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок».

«Здесь стоит отметить слова Путина, что пока это все-таки не финальное решение, а мысли вслух», — подчеркнул Юшков.

Говоря о проблемах европейцев, столкнувшихся с взлетом цен на газ на фоне прекращения поставок из Катара и опустошения хранилищ, эксперт отметил, что для России в этой ситуации «никаких рисков нет». По его словам, отечественные поставки СПГ «сейчас с Ямала в основном идут на европейский рынок, но могут спокойно перейти на азиатский».

«Зимой будет дольше путь, потому что нужно будет через Суэцкий канал идти, но летом он вполне может идти и по восточной части Северного морского пути. Вот об этом и речь — что СПГ спокойно перейдет на азиатские рынки, если не будет европейского», — объяснил эксперт.

Ранее Путин заявил, что значительный рост цен на энергоносители в Европе связан с санкциями и общей ситуацией на мировых рынках. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь уточнил, что речь шла не об остановке поставок газа в Европу, а о поручении правительству проработать такую возможность.