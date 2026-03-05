Недобор нефтегазовых доходов России немного сократился

Нефтегазовые доходы федерального бюджета упали в прошлом месяце к уровням февраля 2025 года примерно в 1,9 раза — с 771,3 до 432,3 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.

© Lenta.ru

Относительно показателя базового месячного объема нефтегазовых доходов, отражающего долгосрочный равновесный уровень их поступления, недобор в феврале 2026 года составил 153,2 миллиарда рублей, немного сократившись в сравнении со 182,2 миллиарда рублей в предыдущем месяце. В целом в январе нефтегазовые доходы РФ снизились год к году примерно вдвое.

В соответствии с бюджетным правилом средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме недополученных нефтегазовых доходов используются для финансирования дефицита бюджета.

На фоне падения нефтегазовых доходов России власти готовятся изменить бюджетное правило, снизив базовую цену нефти. В среду, 4 марта, Минфин объявил о временном отказе от покупки и продажи иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемой корректировкой.