В Европе паника: близится масштабный энергетический шок

В Евросоюзе начинается паника, связанная с ожиданием масштабного энергетического кризиса из-за грозящей затянуться эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке.

Из-за проблем с поставками из Персидского залива газ в еврозоне за неделю подорожал на 75 % – с 400 до 720 долларов за тысячу кубометров, достигнув многолетних максимумов. Между тем к концу февраля запасы топлива в подземных хранилищах газа Европы снизились до 39,5 % впервые за более чем три года. Это не все проблемы, которые возвращают страны ЕС к кризису 2022 года, когда они испытали дефицит и шок от резкого снижения трубопроводного импорта.

Как пишут «Известия», на фоне не утихающего и даже, напротив, разгорающегося конфликта на Ближнем Востоке Европе придется вступить в жесткую конкуренцию с Азией за спотовые партии сжиженного природного газа (СПГ). До начала военных действий в регионе через блокированный Ираном Ормузский пролив проходило 20 % мировых поставок СПГ. И его закрытие привело к перебоям в поставках, повышению тарифов фрахта, изменению логистики и, как результат, – росту цен для конечных потребителей. Европа в феврале уже израсходовала весь газ в хранилищах, закупленный для зимы, а грядущее лето и период кондиционирования лишь усиливают негативные ожидания в условиях топливного дефицита.

После атак на объекты QatarEnergy, являющегося одним из ведущих в мире производителей СПГ, было остановлено производство на крупнейшем в мире заводе в Рас-Лаффане. К слову, доля Катара в европейском СПГ-импорте достигает приблизительно 17 %. При этом, по сообщению Reuters, страна намерена полностью остановить сжижение в ближайшие дни. А чтобы его восстановить, понадобятся две недели на запуск производственного процесса и еще две – на вывод на полную мощность.

По мнению аналитиков, не спасут Европу от мощного энергокризиса и США, которые поставляют в еврозону 60 % СПГ. Американские СП-заводы выживают максиму из своих мощностей уже сейчас, а расширение возможно не раньше, чем в 2027-2029 годах. К тому же газ, какого бы происхождения он не был – американского, норвежского или австралийского, в любом случае будет дороже с учётом нынешнего положения дел.

Не стоит забывать и о том, что к концу 2027 года ЕС намерен полностью отказаться от поставок энергоносителей из России.

«Если [конфликт] затянется на многие месяцы, европейский рынок начнет искать новые механизмы балансировки, может возникнуть «окно возможностей» для российского газа, например, через схемы с участием третьих стран, реэкспорт или передачу оставшихся труб в управление международным консорциумам. Прагматизм может возобладать на политикой», – отмечает Дмитрий Десятниченко, руководитель образовательной программы «Экономика» Президентской академии в Санкт-Петербурге.

В ближайшее время в Европе созовут координационную группу по газовому сектору в составе представителей правительств стран ЕС, которые оценят последствия обострения конфликта на Ближнем Востоке.