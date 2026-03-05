Эксперт раскрыл скрытый смысл слов Путина о поставках газа в ЕС

Громкие заявления о возможной остановке экспорта газа в Евросоюз направлены не на реальное прекращение поставок, а на раскачку биржевых котировок. Такое мнение в беседе с News.ru выразил ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

По словам эксперта, цель подобных сигналов — взбодрить европейский рынок и добиться роста цен, от которого выигрывает Россия. Он напомнил, что Европа сама долгие годы настаивала на переходе от привязки цен к нефтяной корзине к биржевым индикаторам. Теперь любое резонансное заявление мгновенно отражается на котировках.

Юшков подчеркнул, что физические объемы прокачки газа по трубопроводам в Европу вряд ли изменятся. Россия не потеряет в объемах продаж, а значит, ключевая задача — удержать максимально высокую цену.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что правительству будет поручено проработать вопрос переориентации газовой отрасли с европейского направления на более выгодные рынки. Он уточнил, что пока такое решение не принято, но соответствующие «мысли» уже появились.