Названо тяжелое последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины

Издание «Страна.ua» назвало тяжелое последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины. В материале отмечается, что подорожание топлива может привести к проблемам с удобрениями и сложностям в аграрной сфере республики.

Журналисты уточнили, что крупнейшие операторы готовятся к дефициту топлива и ограничивают его продажи, не более 500 тонн в одни руки. Кроме того, дизель поднялся в цене до 70 гривен за литр, хотя в прошлом году был чуть дороже 50 гривен.

Как заявил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, нынешний сезон станет очень сложным и дорогим для аграриев, некоторые фермеры уже заявили, что не будут сеять на фоне резкого подорожания топлива.

Томич также отметил, что на Украине наблюдается нехватка удобрений, эта проблема существовала и ранее, но сейчас на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация обострилась. Так, издание указало, что через перекрытый Ормузский пролив идет 26 процентов мировой торговли азотными удобрениями.

Из-за рисков судоходства подорожал фрахт, некоторые виды удобрений подорожали на 15-25 долларов за тонну. Аграрии не исключают рост цен еще на 20-30 долларов, что станет критическим для некоторых хозяйств, приведет к снижению урожая на десять процентов и более и вызовет подорожание себестоимости продуктов на 30 процентов и более.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Симон Тальяпьетра заявил, что резкий рост цен на нефть, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке, который может создать перебои в поставках топлива, в перспективе будет выгодным для России. По словам эксперта, это «хорошая новость» для Москвы и «плохая новость для Украины». Он добавил, что любое повышение цен на нефть способствует пополнению бюджета РФ, потенциально помогая финансировать армию.