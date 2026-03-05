Удар по нефти и газу: раскрыты «новые возможности» для России

Военный конфликт США и Израиля с Ираном привел к стремительному росту цен на энергоносители, и Россия оказалась в числе главных выгодоприобретателей. Стоимость нефти превысила 84 доллара за баррель — еще в феврале она была на 20 долларов ниже. Цены на газ в Европе и Азии практически удвоились: на хабе TTF тысяча кубометров подорожала с 400 до 727 долларов всего за несколько дней, пишет РИА Новости.

Причина — фактическая остановка судоходства через Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового экспорта нефти и до 30% поставок СПГ. Судовладельцы отказываются рисковать танкерами, страховщики — брать на себя риски, а фрахт вырос вдвое. Но главная угроза — атаки на нефтегазовую инфраструктуру. Удар по объектам Катара парализовал производство газа в стране, которая обеспечивает 20% мирового рынка СПГ. Крупнейший НПЗ Саудовской Аравии мощностью 550 тысяч баррелей в сутки остановлен после атак беспилотников, что мгновенно подняло цены на дизель на 20%.

Для России ситуация оборачивается прямой выгодой. Во-первых, растут цены на нефть, газ и дизель. Во-вторых, ускоряется снижение дисконта на российскую нефть: Urals последние месяцы торговалась на 28–30 долларов ниже Brent, теперь разрыв может сократиться до менее 20 долларов. По экспертным оценкам, удорожание барреля на один доллар приносит бюджету дополнительно 150 миллиардов рублей. В условиях дефицита бюджета это лучшая альтернатива тратам из Фонда национального благосостояния.

Российский СПГ тоже выигрывает от общего роста цен. Блокировка катарского газа может заставить Европу пересмотреть планы по отказу от российского сжиженного газа: с 25 апреля ЕС готовился запретить краткосрочные контракты, а с 2027 года — и долгосрочные. Теперь эти сроки могут быть сдвинуты. Для проекта «Арктик СПГ 2» открывается окно возможностей в Азии, особенно по мере улучшения ледовой обстановки.

Однако аналитики предупреждают, что за гранью ценового ралли может наступить физический дефицит. Если разрушения инфраструктуры окажутся серьезными, а поставки не восстановятся, мир столкнется с нехваткой топлива, говорится в материале.