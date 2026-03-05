Раскрыт неожиданный шаг ЕС из-за грозящего энергокризиса

Европейские страны могут вновь начать закупать энергоносители у России, если конфликт вокруг Ирана приведет к длительной блокировке Ормузского пролива, а поставки американского СПГ окажутся недостаточными. Такое мнение в беседе с News.ru выразил политолог Александр Рар.

По его словам, война в Иране уже создала угрозу энергобезопасности Европы. Поставки нефти и газа из Персидского залива фактически прекратились, хранилища в ЕС истощены, а зима еще не закончилась. На этом фоне Евросоюз продолжает курс на отказ от российского топлива, оставаясь в растущей зависимости от США. При этом американский СПГ обходится Европе примерно вдвое дороже, чем российский газ.

Рар отметил, что в случае затяжного кризиса некоторые страны ЕС могут пересмотреть свою позицию. Примером уже стала Венгрия, которая не готова жертвовать национальной экономикой ради политических решений Брюсселя и продолжает взаимодействие с Россией.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что правительству будет поручено проработать вопрос переориентации газовой отрасли с европейского направления на более выгодные рынки. Он уточнил, что окончательного решения пока нет, но соответствующие «мысли» уже появились.