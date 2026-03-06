В ЦБ заявили о необходимости баланса в экономике России
Экономике России необходим баланс ключевых факторов, и жертвовать одним из них ради других нельзя.
Об этом сообщили представители Центрального банка России.
«Экономике нужен баланс — если один элемент выпадает, вся система начинает давать сбой», — пояснили в регуляторе в ответ на вопрос подписчиков в Telegram-канале.
Там подчеркнули, что устойчивый рост невозможен без ценовой стабильности и сбалансированного бюджета.
В Центробанке также отметили, что для устранения узких мест в экономике необходимо инвестировать в технологии, повышающие производительность труда, а также оптимизировать управленческие и организационные расходы.
Кроме того, важна поддержка наукоёмких и технологичных производств.
По словам представителей регулятора, задача Центрального банка заключается в том, чтобы приблизить спрос в экономике к её производственным возможностям.
Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2026 года.
Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о снижении темпов роста инфляции после ускорения в январе.