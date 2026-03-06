В ЦБ заявили о необходимости баланса в экономике России

Экономике России необходим баланс ключевых факторов, и жертвовать одним из них ради других нельзя.

Об этом сообщили представители Центрального банка России.

«Экономике нужен баланс — если один элемент выпадает, вся система начинает давать сбой», — пояснили в регуляторе в ответ на вопрос подписчиков в Telegram-канале.

Там подчеркнули, что устойчивый рост невозможен без ценовой стабильности и сбалансированного бюджета.

В Центробанке также отметили, что для устранения узких мест в экономике необходимо инвестировать в технологии, повышающие производительность труда, а также оптимизировать управленческие и организационные расходы.

Кроме того, важна поддержка наукоёмких и технологичных производств.

По словам представителей регулятора, задача Центрального банка заключается в том, чтобы приблизить спрос в экономике к её производственным возможностям.

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2026 года.

Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла о снижении темпов роста инфляции после ускорения в январе.