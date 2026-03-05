Стало известно об усилении позиций РФ на нефтегазовом рынке в Азии

Нестабильность в Ормузском проливе, вызванная конфликтом вокруг Ирана, может привести к переформатированию мировых энергетических потоков и усилению роли России на азиатском рынке. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин.

По его словам, сейчас мир столкнулся не столько с дефицитом нефти, сколько с кризисом надежных маршрутов поставок. Через Ормузский пролив ранее проходило около 20% мирового экспорта нефти и СПГ, однако теперь судоходство там фактически парализовано. В этих условиях возрастает значение сухопутных коридоров и поставщиков из северных регионов, включая Россию.

Бахтизин отмечает, что цена нефти сегодня определяется не геологией, а географией и геополитикой. Мировая энергетика постепенно переходит от глобальных цепочек к региональным контурам. Он выделяет три формирующихся макрорегиона: американский (около 1 млрд человек), евразийский с центром в России и Китае (до 1,7 млрд) и западноевропейский, который сталкивается с серьезными ресурсными ограничениями.

В складывающихся условиях усиливаются позиции стран, обладающих ресурсами, инфраструктурой и устойчивыми транспортными коридорами. Россия, по мнению эксперта, занимает в этой системе одно из ключевых мест.

Напомним, на фоне ударов США и Израиля по Ирану Тегеран объявил о запрете прохода судов через Ормузский пролив. Ирак уже заявил о трудностях с экспортом своей нефти, что грозит серьезными последствиями для мирового рынка.