В Германии предрекли возвращение ЕС к российскому газу

Страны Европейского союза (ЕС) могут вернуться к российскому газу при длительном закрытии Ормузского пролива и недостатке поставок сырья из США. Об этом NEWS.ru заявил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт отметил, что конфликт на Ближнем Востоке угрожает энергетическому обеспечению Европы. По его словам, странам ЕС больше не поступают нефть и газ из Персидского залива, а поставки американского сырья обходятся вдвое дороже, чем из России.

«Если Ормузский пролив останется закрытым на длительное время, некоторые страны могут вновь обратиться к поставкам ресурсов из России. Венгрия уже пошла на это. Она не хочет разрушать свою экономику из-за политических решений Брюсселя», — сказал Рар.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух». Глава государства высказал их после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которых Будапешт получил гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам.