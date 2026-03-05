Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу оценил убытки от перекрытия Ормузского пролива Ираном в семь миллиардов долларов ежедневно. Цифру он назвал «Интерфаксу».

Комментируя события последних дней на Ближнем Востоке, где после нападения США и Израиля на Иран резко обострилась ситуация, Шойгу подчеркнул, что речь идет о «совершенно беспрецедентном пренебрежении всем международным правом», которое по итогам случившегося на планете в первой половине двадцатого века формировалось с участием ООН.

«Сегодня уже Организация Объединенных Наций не имеет того голоса, который она имела там даже 15-20 лет назад», — отметил секретарь Совбеза.

Цены на нефть на этой неделе ускорили рост после заявлений представителей Тегерана о перекрытии Ормузского пролива, через который экспортируются значительные объемы углеводородов. Поставки идут прежде всего в страны Азии, которые могут пострадать сильнее прочих, хотя рост цен примерно до 100 долларов за баррель наверняка скажется и на других покупателях.