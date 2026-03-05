Новак: Кабмин вскоре обсудит прекращение экспорта газа в Европу

Правительство РФ вскоре проведет заседание, на котором обсудит возможность прекращения экспорта российского газа в Европу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, пишет Reuters.

"По поручению президента мы скоро соберемся, чтобы обсудить текущую ситуацию с энергетическими компаниями и возможные маршруты транспортировки наших энергоносителей", - отметил Александр Новак.

По его словам, власти РФ совместно с российскими энергетическими компаниями рассмотрят наиболее выгодные направления использования ресурсов страны. Пока еще российский газ поставляется в Европу, отметил вице-премьер.

Вместе с тем сейчас Россия продолжает работу с азиатскими партнерами по вопросу экспорта энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручит правительству проработать прекращение поставок газа в Европу. Глава государства обратил внимание на то, что РФ выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, не дожидаясь полного запрета со стороны ЕС, и уйти на другие рынки, которые сейчас открываются.