Президент РФ Владимир Путин разрушил план ЕС по планомерному отказу от российского газа. Об этом пишет Sohu.

Накануне президент РФ заявил, что Москва может прекратить поставки сырья в Европу уже в ближайшее время.

«Слова Путина нанесли психологическую травму ЕС, поскольку вместо планового эмбарго на российский газ в 2027 году, Москва может сейчас перекрыть краны и переориентироваться на рынки, готовые платить более высокие цены. Европа по своей инициативе начала игру, в которой проиграла», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, Евросоюз пытался провести расчеты так, чтобы отказаться от российских энергоносителей без ущерба для себя, однако стратегия оказалась провальной.

«Президент нанес смертельный удар по слабому месту ЕС. Европа использует политику как оружие, вводя санкции, а Москва просто использует торговую логику», — подчеркивается в материале.

Как пишет Sohu, Кремль пошел на продуманный стратегический шаг, так как Европа постоянно санкционирует российскую энергетику, в то время как развивающиеся рынки готовы закупать энергоресурсы, сообщает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что нефтегазовые доходы российского бюджета действительно снижаются.