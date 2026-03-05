Раскрыты последствия блокады Ормузского пролива для России

В России прогнозируют резкий рост цен на автозапчасти и электронику из-за закрытия Ормузского пролива, через который шло до 50% параллельного импорта. Альтернативные маршруты грозят ростом затрат, но переоценивать этот фактор не стоит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота. В беседе с 360.ru он заверил, что цены удастся сдержать, в том числе – за счет импортозамещения.

© Газета.Ru

Намного сильнее на российский рынок влияют внебиржевой курс рубля и проблемы с трансграничными платежами, которые завышают стоимость импорта, отметил эксперт. Что касается прогнозов на будущее, то все будет зависеть от длительности военной операции в Иране.

«Сейчас мы пока видим умеренный скачок цен на нефть и газ, но это, во-первых, по фьючерсам, а во-вторых, может относительно быстро закончиться. Не как некоторые говорят, что полгода, а быстрее», — пояснил Бархота, добавив, что импортозамещение также сыграет в пользу сдерживания цен.

Экономист Алексей Зубец добавил, что Россия от Ормузского пролива не зависит, так как параллельный импорт в большей степени сегодня идет через страны постсоветского пространства или Китай. Что касается прогнозов о росте цен, то к этому могла бы привести девальвация рубля, которую, однако, удастся избежать с учетом подорожания нефти, газа и золота, что позволит покрыть дефицит бюджета. Инфляция же создает риски для финансовой системы РФ, поэтому власти постараются исключить подобный сценарий, считает экономист.

«Так что, скорее всего, наше родное правительство постарается удержать инфляцию на низком уровне и не будет девальвировать рубль», — заключил Зубец.

Напомним, 3 марта замкомандующего Военно-морскими силами КСИР Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран на фоне военных действий с США и Израилем запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через Ормузский пролив. Сегодня в МИД страны сообщили, что Тегеран не намерен пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли государств-противников, пока в регионе идут боевые действия, а власти тщательно следят за тем, что перевозят суда, проверяют их документы и груз.

Шойгу ранее раскрыл убытки всех стран от перекрытия Ормузского пролива.