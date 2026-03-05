В России оценили убытки стран от блокирования Ормузского пролива

Убытки для всех стран от перекрытия Ормузского пролива на один день составляют до $7 млрд. Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Один день перекрытия пролива — это примерно $7 млрд убытков всем», — сказал он.

5 марта заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщил, что Иран не намерен пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли государств-противников, пока в регионе идут боевые действия.

До этого иранские власти заявили, что не перекрывали Ормузский пролив и продолжают взаимодействовать с проходящими по нему судами согласно международным протоколам.

При этом 3 марта замкомандующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран на фоне военных действий с США и Израилем запретил движение всех судов, в том числе нефтяных, коммерческих и рыболовных, через него.

Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит около 20% поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива и самого Ирана на мировой рынок.

Тегеран блокирует проход через Ормузский пролив для американских и израильских судов, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу A Haber.

Он пояснил, что Иран находится в состоянии войны и не намерен оказывать поддержку противникам, пропуская их торговые или военные корабли.

Иран заблокировал для Запада главный нефтяной коридор: суда под флагами США, Израиля и Европы больше не пройдут через Ормузский пролив. Элитные подразделения КСИР официально подтвердили, что любые попытки игнорировать это требование приведут к немедленной атаке.

Как заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции, все военные, торговые и гражданские суда, связанные с Вашингтоном, Тель-Авивом, странами Евросоюза или их союзниками, не получат разрешения на проход.

«В случае обнаружения они непременно будут атакованы», — подчеркивается в заявлении, которое распространила иранская гостелерадиокомпания.

Американские военно-морские силы в ближайшее время могут начать сопровождение гражданских судов через Ормузский пролив на фоне военной операции против Ирана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала Fox News.

По словам главы ведомства, решение связано с ростом угроз для судоходства в регионе Персидского залива. Он отметил, что соответствующий шаг может быть реализован уже в ближайшее время.

Райт сообщил, что США планируют задействовать военно-морские силы для эскорта судов через Ормузский пролив, когда для этого наступит подходящий момент. По его словам, такое решение станет важной мерой обеспечения безопасности международных перевозок.

Государства Восточной и Южной Азии в наибольшей степени ощутят на себе негативные последствия от приостановки поставок нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости.

Сильнее всего от импорта сырья через ключевой на Ближнем востоке пролив зависят Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Однако главным пострадавшим от приостановки поставок иранской нефти окажется Индонезия, где запасов топлива хватит всего на 25 дней.

В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона ситуация с резервами нефти выглядит более обнадеживающе. Так, сформированных к настоящему времени запасов топлива в Японии хватит на 254 дня, в Южной Корее — на 208, в Китае — более чем на 130, в Таиланде — на 62, на Филиппинах — на 50-60, а в Индии с учетом резервов нефтепродуктов — на 50.

Перекрыв Ормузский пролив, Иран хочет нанести урон президенту США Дональду Трампу, убежден ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Риски для американского лидера он описал в беседе с «Лентой.ру».

Повторяя громкие заявления об Ормузском проливе, Иран преследует максимизацию цены на нефть, чтобы нанести таким образом урон президенту США Дональду Трампу, считает аналитик.

«Чем выше цена на нефть становится, тем выше стоимость топлива на внутреннем рынке США. Когда в США дорожает бензин, дизель, в этом сразу обвиняют действующую администрацию президента, и сам Трамп это использовал, чтобы атаковать демократов в июне 2022 года, когда было перестроение рынков и исторический рекорд по цене на нефтепродукты в США — в моменте цена нефти была 120 долларов за баррель», — поделился эксперт.

Иран надеется, что благодаря этому пошатнутся электоральные позиции республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс, и такая угроза заставит Трампа изменить поведение, заключил он.

Страны Европейского союза (ЕС) могут вернуться к российскому газу при длительном закрытии Ормузского пролива и недостатке поставок сырья из США. Об этом NEWS.ru заявил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт отметил, что конфликт на Ближнем Востоке угрожает энергетическому обеспечению Европы. По его словам, странам ЕС больше не поступают нефть и газ из Персидского залива, а поставки американского сырья обходятся вдвое дороже, чем из России.

«Если Ормузский пролив останется закрытым на длительное время, некоторые страны могут вновь обратиться к поставкам ресурсов из России. Венгрия уже пошла на это. Она не хочет разрушать свою экономику из-за политических решений Брюсселя», — сказал Рар.

В России прогнозируют резкий рост цен на автозапчасти и электронику из-за закрытия Ормузского пролива, через который шло до 50% параллельного импорта. Альтернативные маршруты грозят ростом затрат, но переоценивать этот фактор не стоит, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота. В беседе с 360.ru он заверил, что цены удастся сдержать, в том числе – за счет импортозамещения.

Намного сильнее на российский рынок влияют внебиржевой курс рубля и проблемы с трансграничными платежами, которые завышают стоимость импорта, отметил эксперт. Что касается прогнозов на будущее, то все будет зависеть от длительности военной операции в Иране.

«Сейчас мы пока видим умеренный скачок цен на нефть и газ, но это, во-первых, по фьючерсам, а во-вторых, может относительно быстро закончиться. Не как некоторые говорят, что полгода, а быстрее», — пояснил Бархота, добавив, что импортозамещение также сыграет в пользу сдерживания цен.

Экономист Алексей Зубец добавил, что Россия от Ормузского пролива не зависит, так как параллельный импорт в большей степени сегодня идет через страны постсоветского пространства или Китай. Что касается прогнозов о росте цен, то к этому могла бы привести девальвация рубля, которую, однако, удастся избежать с учетом подорожания нефти, газа и золота, что позволит покрыть дефицит бюджета. Инфляция же создает риски для финансовой системы РФ, поэтому власти постараются исключить подобный сценарий, считает экономист.

«Так что, скорее всего, наше родное правительство постарается удержать инфляцию на низком уровне и не будет девальвировать рубль», — заключил Зубец.

