СМИ: Два российских нефтяных танкера отправились в Индию

Два российских нефтяных танкера, которые ранее направлялись в Восточную Азию, изменили курс и теперь направляются в Индию. Об этом сообщает агентство Bloomberg, комментируя возможное возобновление поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

© Вечерняя Москва

Согласно данным Kpler и Vortexa, танкеры, которые транспортируют около 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals, должны разгрузиться в индийских портах. Их перевозят танкеры Odune и Matari. Один корабль уже прибыл в порт Парадип на восточном побережье Индии в среду, а второй ожидается в Вадинаре на западе страны в четверг.

Эксперты отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива создали угрозу дефицита нефти. Это привело к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия в Южной Азии вновь готовы принимать российскую нефть. В ближайшее время в портах Индии может также оказаться танкер Indri, который находится в Аравийском море с грузом около 730 000 баррелей нефти марки Urals. Все три танкера в прошлом году попали под санкции Великобритании и Европейского Союза, однако они управляются компаниями, зарегистрированными в Азербайджане, говорится в материале.

4 марта десятки танкеров и грузовых судов скопились по обе стороны Ормузского пролива после его закрытия Ираном. При этом сам пролив, как видно на картах, остается практически пустым.