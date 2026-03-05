Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил Евросоюз в начале экономического коллапса. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По мнению Дмитриева, экономический кризис в Евросоюзе начался после того, как альянс отказался использовать природный газ из России. Он заявил, что именно это решение привело к экономическим последствиям для стран Европы, и «история это запомнит».

«История запомнит, что экономический коллапс ЕС начался с его отказа использовать надежный и доступный российский природный газ», — заявил он.

Ранее Дмитриев заявил, что при остановке поставок газа из России «все вопросы надо задавать Евросоюзу».