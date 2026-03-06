Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба». Об этом решении заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

В эфире радио Kossuth политик предупредил, что Венгрия прекратит поставки важных для Киева ресурсов через свою территорию.

«Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть», — пообещал он.

Будапешт не поддастся на шантаж Киева, не отправит ему деньги и не пустит его в ЕС, несмотря на все угрозы, которые озвучивает президент Украины Владимир Зеленский — он заявил, что может передать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы с ним «пообщались на своем языке». По словам Орбана, вступление Украины в ЕС уничтожило бы не только венгерских фермеров, но и всю венгерскую национальную экономику.

«Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран ЕС, мы не будем платить и мы не допустим Украину в ЕС», — заявил он.

Зеленского назвали шантажистом

Венгерский премьер уже обещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба». Словакия, в свою очередь, прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. Обе страны заблокировали последний пакет санкций ЕС против Москвы.