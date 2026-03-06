ОАЭ пригрозили Ирану заморозкой активов

Власти ОАЭ рассматривают возможность заморозки активов Ирана на миллиарды долларов, которые хранятся на территории Эмиратов. Это пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, такой шаг может сильно ограничить доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым сетям. Эмираты — важнейший канал для взаимодействия Тегерана с мировой экономикой.

Пока неизвестно, когда ОАЭ могут заморозить иранские активы. Несколько источников WSJ уточнили, что власти ОАЭ также рассматривают введение мер по пресечению незаконных иранских операций. В их числе заморозка активов теневых компаний, которые базируются в США, а также ограничения в отношении местных валютных бирж, которые используются для перевода денег вне официальных банковских каналов.

Если ОАЭ решат ввести подобные меры, целью станут счета, связанные с Корпусом стражей исламской революции, добавили собеседники газеты. Помимо финансовых санкций ОАЭ также рассматривают возможность захвата иранских судов, чтобы нанести урон теневому флоту Ирана.

Ранее власти Эмиратов заявляли, что придерживаются системы санкций и твердо намерены защищать целостность мировой финансовой системы.