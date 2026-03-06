Страны Персидского залива могут снизить инвестиции за рубеж

Страны Персидского залива могут пересмотреть свои зарубежные инвестиции и финансовые обязательства из-за растущего давления на их бюджеты на фоне событий в Иране.

Как сообщает газета Financial Times, падение доходов от энергетики из-за перебоев в добыче и поставках также влияет на бюджеты. Добавляют проблем и трудности в туристической сфере.

Обсуждения о возможном пересмотре инвестиций ведутся в крупнейших государствах региона. Среди них Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар. Власти этих стран оценивают влияние ближневосточного конфликта на экономику.

Аналитики отмечают, что ограничения на инвестиции способны усилить давление на США. Это может побудить Вашингтон урегулировать конфликт дипломатическим путем.