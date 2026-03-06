Русскоязычные жители Вены рассказали о резком росте цен

Русскоязычные жители австрийской столицы массово обсуждают подорожание товаров в местных магазинах и аптеках, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-сообщества.

Участники чатов сообщают, что за последние дни цены в некоторых супермаркетах значительно увеличились. Один из пользователей отметил, что в сети Spar шоколад подорожал с 2,99 до 3,99 евро. Копченая скумбрия, которая раньше стоила 3 евро, теперь продается по цене, близкой к 7 евро. Другие собеседники подчеркивают, что особенно заметно повышение цен на товары повседневного спроса. При этом пиво по-прежнему можно приобрести со скидками до 50%, а цена на вино практически не изменилась.

Некоторые жители Вены предполагают, что магазины тестируют спрос, произвольно меняя ценники. Один из участников обсуждения привел пример: товар, долгое время стоивший 2,49 евро, резко подорожал на 40% — до 3,49, затем цену временно снижали, но потом снова подняли.

Покупатели также столкнулись с «шринкфляцией» — уменьшением объема упаковок без изменения цены. Не обошли стороной и аптеки: одна из женщин призналась, что перешла на заказ лекарств из Германии — выходит дешевле, чем покупать их в Вене. Кроме того, в чатах обсуждают подорожание услуг и детских кружков.