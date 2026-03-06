Курс доллара превысил 79 рублей

На внебиржевом рынке доллар утром 6 марта превысил 79 рублей впервые с 12 января, в моменте поднимаясь до 79,04 рубля.

Расчетный показатель, служащий ориентиром для рынка, преодолел рубеж в 79 рублей впервые за два месяца, передает РИА «Новости». К началу основной сессии котировки выросли на 16 копеек относительно закрытия и составили 78,93 рубля.

Минутами ранее в моменте цена поднималась до 79,04 рубля. Это стало самым высоким значением с 12 января.

После приостановки операций с долларом на Московской бирже летом 2024 года репрезентативным для рубля остался только курс юаня. Именно через кросс-курс китайской валюты теперь рассчитывается стоимость денежной единицы США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчетный курс доллара в конце февраля упал ниже отметки 86 рублей. Американская валюта на внебиржевом рынке ранее опустилась ниже 90 рублей.