Цены на нефть 6 марта 2026: стремительный рост, дефицит бюджета РФ и крепкий рубль

Стоимость нефти продолжает уверенно расти на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Утром 6 марта фьючерсы на Brent торгуются на уровне $86,18 за баррель, прибавив 0,44%, свидетельствуют данные торгов, которые приводит РБК. Российская Urals, по оценкам экспертов, держится в районе $70 за баррель.

Brent превысила $86 на фоне ближневосточного кризиса

Рост котировок ускорился после того, как Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Страховщики отказываются покрывать риски, судовладельцы перенаправляют танкеры в обход, что удлиняет маршруты и повышает стоимость фрахта. Дополнительным фактором стали удары по нефтегазовой инфраструктуре Катара и Саудовской Аравии, парализовавшие часть производства.

Бюджет может получить до 2 трлн рублей дополнительных доходов

При сохранении Urals на уровне $60–70 за баррель российский бюджет способен до конца года получить дополнительные 1,5–2 трлн рублей, передают «Известия». Это позволит сократить дефицит с 1,6% до примерно 1,5% ВВП, однако полностью устранить его не удастся, отмечают эксперты. Рыночные котировки не всегда конвертируются в реальные доходы из-за сохраняющихся скидок.

Тем временем Минфин рассматривает возможность снижения цены отсечения в бюджетном правиле с нынешних $59 до $45–55 за баррель. Это позволит нарастить резервы и снизить давление на валютный рынок, но дефицит придется закрывать ненефтегазовыми доходами или заимствованиями.

Правительство уже приступило к оптимизации расходов: обсуждается сокращение финансирования госпрограмм на 10%, урезание административных затрат и заморозка крупных проектов из ФНБ. Это связано с необходимостью выхода на структурный первичный баланс и постепенным сокращением бюджетного импульса.

Региональные бюджеты пока ощущают эффект от роста цен с задержкой, но в перспективе получат поддержку за счет увеличения налога на прибыль и заказов у нефтесервисных компаний, говорится в материале.

По словам специалистов, конфликт на Ближнем Востоке создает риски для мировой экономики, но одновременно открывает окно возможностей для России. На фоне блокировки традиционных морских маршрутов возрастает значение альтернативных — трубопровода ВСТО и Северного морского пути. В то же время эксперты предупреждают: если кризис затянется, замедление глобального роста и инфляционные риски могут нивелировать текущие выгоды.