Китай занял 1-е место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров

Китай, согласно докладу китайской исследовательской организации «Хужунь» (Hurun Research Institute), занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров. Об этом сообщает «Прайм».

Согласно нынешнему рейтингу Hurun Global Rich List, в 2026 году общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило 4 тысячи, достигнув 4020 человек.

«Китай лидирует с 1110 миллиардерами, что на 287 больше, чем в предыдущем году, за ним следуют США с 1000 миллиардерами, что на 130 больше, чем в предыдущем году», — говорится в исследовании.

Индия заняла в рейтинге третье место с 308 миллиардерами, что на 24 больше, чем в предыдущем году, за ней следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла в рейтинге седьмое место со 105 миллиардерами.

Расчеты финансовых активов основаны на данных по состоянию на 15 января 2026 года.