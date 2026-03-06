Эксперт рассказал, какой будет цена на газ на фоне ударов по Ирану

Стоимость газа на фоне военной операции США в Иране и перекрытия Ормузского пролива может повыситься до $1000–1500 за тысячу кубометров. Такой прогноз в беседе с News.ru сделал ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

По словам эксперта, подобные ценовые уровни уже наблюдались в 2021–2023 годах, поэтому ничего фантастического в них нет. Чем дольше будет заблокирован ключевой маршрут поставок СПГ, тем острее станет дефицит топлива. Если к этому добавятся аварии на заводах или холода в Европе, рынок может столкнуться с «идеальным штормом», который потянет за собой и азиатские котировки.

Сдерживающим фактором, по мнению Юшкова, выступает потепление. С приходом весны спрос на газ для отопления в Европе традиционно снижается, что может несколько охладить ценовой пыл.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в энергетике Евросоюза ухудшается с каждым днем, затрагивая и население, и промышленность.