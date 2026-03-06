$78.1990.79

Ормузский пролив встал: за сутки не прошло ни одного нефтяного танкера

Судоходство в Ормузском проливе практически полностью остановилось из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Joint Maritime Information Center (JMIC).

По информации центра, за последние 24 часа через пролив не прошло ни одного нефтяного танкера. Зафиксированы лишь два транзита 4 марта: одно грузовое судно входило в акваторию, другое выходило из неё. Оба не перевозили нефть.

Эскалация привела к тому, что десятки полностью загруженных нефтяных и газовых танкеров остаются в Персидском заливе, не решаясь пройти через пролив. Частые атаки делают проход слишком рискованным.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей из-за ситуации в проливе.