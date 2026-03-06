Катар предупредил о взлете цен на нефть до $150

На фоне угрозы перекрытия Ормузского пролива миру грозит скачок цен на нефть до 150 долларов и резкий рост стоимости газа.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил о рисках взрывного роста стоимости энергоносителей на фоне напряженной ситуации в регионе, сообщает Financial Times.

«Он предсказал, что цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель через две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут проходить через Ормузский пролив», – пишет издание.

Также чиновник допустил, что стоимость газа способна подняться до 40 долларов. Это почти в четыре раза превышает уровень цен, наблюдавшийся до начала конфликта, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Игорь Юшков предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал двукратное подорожание природного газа на фоне обострения конфликта.

Стоимость фьючерсов на марку Brent ранее подскочила на 6% из-за рисков для транспортировки сырья.