Европа рискует остаться без газа: танкеры СПГ меняют маршруты

На фоне блокировки Ормузского пролива и остановки поставок из Катара все больше судов со сжиженным природным газом меняют курс и направляются в Азию. Покупатели в регионе ищут альтернативные источники, сталкиваясь с высокими ценами и дефицитом предложения, передает Reuters.

Как отмечают аналитические компании Kpler и LSEG, три танкера, ранее следовавшие в Европу, изменили маршрут. Суда Simsimah и Clean Mistral, перевозящие американский СПГ с терминалов Plaquemines и Corpus Christi, 4 марта повернули на юг в сторону Атлантики. Танкер BW Brussels с нигерийским газом также взял курс на Азию через мыс Доброй Надежды.

Ценовая конъюнктура делает поставки в Азию выгодными. На американском хабе Henry Hub газ стоит 2,97 доллара за миллион британских тепловых единиц (ммБТЕ), тогда как в Европе (TTF) — 17,01 доллара, а в Азии (JKM) — 15,495. Высокие цены покрывают транспортные издержки, что стимулирует перенаправление потоков.

По данным Energy Aspects, азиатские покупатели по-разному реагируют на ситуацию. Индия и Бангладеш закупают спотовые партии по цене выше 20 долларов за ммБТЕ, причем Бангладеш уже заключил сделки с Gunvor и Vitol по 28,28 и 23,08 доллара. В то же время некоторые компании откладывают тендеры из-за слишком высоких цен.

Япония также ищет замену катарским поставкам, запланированным на июнь. Крупные японские компании срочно ищут газ на март–апрель на фоне опасений дефицита.

Аналитики ожидают усиления конкуренции между Атлантическим и Тихоокеанским бассейнами. Азия получает более 80% катарского СПГ, а Европа, лишившаяся российского трубопроводного газа, вынуждена наращивать закупки сжиженного топлива для пополнения хранилищ. По данным Spark Commodities, глобальный арбитраж сейчас открыт в сторону Азии, хотя спотовые цены и стоимость фрахта делают европейское направление также привлекательным.