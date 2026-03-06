Экспортерам газа из стран Персидского залива придется объявить форс-мажор

Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби заявил, что в ближайшие дни все экспортеры газа из стран Персидского залива будут вынуждены объявить форс-мажор из-за военной эскалации в регионе. По его словам, в противном случае им грозит юридическая ответственность за неисполнение контрактов, сообщает Financial Times.

По словам аль-Кааби, конфликт способен «обрушить мировую экономику». Если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив, нефть может подорожать до $150 за баррель в течение двух-трех недель, а цены на газ вырастут почти вчетверо — до €117 за МВтч.

Сам Катар уже столкнулся с последствиями: иранские беспилотники атаковали завод QatarEnergy в Рас-Лаффане и объект в Месаиде. Крупнейший производитель СПГ приостановил выпуск продукции и объявил форс-мажор по контрактам. Даже при немедленном прекращении огня, отметил министр, на возвращение к нормальному циклу поставок уйдут недели или месяцы.

Катар обеспечивает около 20% мирового экспорта СПГ. В Европу идет лишь небольшая часть, но в случае кризиса азиатские покупатели готовы платить больше, что создаст дополнительное давление на рынок. Аль-Кааби предупредил, что возникнет дефицит, который вызовет цепную реакцию и остановку заводов.

На фоне ударов США и Израиля по Ирану Тегеран объявил о блокировке Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировой торговли углеводородами. Цены на нефть уже выросли до $88 за баррель.