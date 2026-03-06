Иранская война «обнажила» серьезную проблему в одной отрасли

Конфликт с Ираном выявил уязвимость западных поставщиков алюминия — металла, который США и ЕС считают критически важным для своей промышленности. Об этом сообщает Reuters.

В среду на Лондонской бирже металлов (LME) цена алюминия достигла четырехлетнего максимума — 3418 долларов за тонну. Причиной стали форс-мажорные обстоятельства на катарском заводе Qatalum и блокада Ормузского пролива, угрожающая поставкам из Персидского залива.

Запасы алюминия на LME сократились до 583 тысяч тонн — самого низкого уровня с 2020 года — из-за активности трейдеров и банков. Российский алюминий составляет 58% складских запасов, однако его импорт в США и ЕС планируется полностью запретить в 2024 году.

Китайские производители, достигнув установленного государством лимита в 45 млн тонн, наращивают импорт сырья, но сокращают экспорт полуфабрикатов, усугубляя дефицит на Западе. Европейские и американские заводы ограничены в увеличении мощностей из-за высоких цен на энергию. Энергетический шок от войны в Иране может окончательно подорвать стабильность поставок.

Алюминий играет ключевую роль в современной промышленности и энергетическом переходе, но его рынок становится все более волатильным на фоне перехода от избытка к дефициту.